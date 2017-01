Aclaran el rechazo del aguacate en EU

Ciudad de México

No hubo motivo político en el rechazo de las 100 toneladas de aguacate procedente de Jalisco que pretendía ingresar a Estados Unidos, sino que se trató de cuestiones administrativas, aseguró José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Entrevistado a la entrega de “Certificados Halal a Empresas Mexicanas”, el titular de la Sagarpa descartó que exista algún motivo político en el rechazo de los cuatro trailers del “oro verde”, puesto que los hechos ocurrieron unos días antes de la toma de protesta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos; explicó que los aguacate s de Jalisco llevan 100 años sin poder ser exportados, aunque confió en que los aguacate s jaliscienses ingresen pronto al mercado americano así como lo han hecho los de Michoacán.

“Nunca han podido entrar, en 100 años, hay cuestiones administrativas que se tienen que solventar y normalizar, darle normalidad a esta dinámica comercial. Lo descarto, no había llegado el gobierno actual, le faltaban unos días, no hay una vinculación por lo menos que nosotros sepamos, yo considero que son cuestiones administrativas”, afirmó.

Detalló que de los cuatro tráileres de aguacate que intentaban ingresar a los Estados Unidos, tres de ellos se colocaron en el mercado nacional y uno fue enviado a Canadá, comentó que el aguacate que exporta México a Estados Unidos es procedente de Michoacán, mercado que se abrió en 1997 y ha crecido al grado de que el 82% del aguacate que se consume en la Unión Americana es mexicano.

Calzada Rovirosa comentó que “hay un tema pendiente” con el ingreso de papa norteamericana a México, sin embargo aclaró que no se trata de “reciprocidad, me das aguacate , yo te doy papa, no era así”. Indicó que se permite la importación de la papa para procesos industriales, pero el consumo de la papa fresca aún está por resolverse.

El titular de la Sagarpa destacó que el año pasado se vendieron 100 mil toneladas de aguacate sólo el día del Súper Bowl, lo que equivale a 200 millones de dólares, “aproximadamente 800 mil toneladas que se venden al mundo de aguacate , México produce 7 de cada 10 aguacate s del mundo y con nuevas áreas que se están abriendo en estados como el Estado de México, Nayarit, Puebla, y más superficie en Jalisco”, indicó.