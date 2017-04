Aceptan en Tigres pláticas con Eduardo Vargas

Los Tigres sí han tenido pláticas con el atacante chileno Eduardo Vargas , aceptó está mañana Miguel Ángel Garza.



Sin embargo, el delegado Deportivo del cuadro felino, dijo que para darse está posibilidad debe darse la salida de uno de los jugadores del plantel y, aunque se habla de Andy Delort, el directivo dijo que aún no hay oferta formal.



"Son jugadores que están dentro de la cartera de Tigres y la posibilidad, siempre y cuando haya alternativas de salida de otro jugador", explicó.



"El paso uno es que se llegue a concretar la situación de uno de nuestros jugadores para que pueda entrar otro, si no no hay absolutamente nada".



¿Han hablado con Vargas?



"Se tiene con él y con muchos otros jugadores, no podemos estar esperanzados a un solo jugador, y sí hemos tenido contacto con el jugador".



Garza dejó claro que la operación de llegada del seleccionado chileno sólo se daría con la salida de Delort, pero de momento, aseguró, no hay ofertas por el francés.



"Hasta el momento oficialmente no tenemos nada, no descartamos ahí cuestiones o negociaciones que se puedan tener el día de hoy o mañana en el caso de él y posiblemente de otros jugadores".



Tigres espera ofertas formales hoy o mañana por Delort u otro jugador, ya después sería difícil negociar.