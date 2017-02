Acaricia Lenín Moreno victoria en Ecuador

Quito, Ecuador.- El candidato oficialista Lenín Moreno encabeza, hasta ahora, las preferencias electorales en las elecciones presidenciales de hoy en Ecuador, según los primeros resultados oficiales.



Sin embargo, aún es pronto para saber si logrará los votos suficientes para evitar una segunda vuelta ante el ex banquero Guillermo Lasso.



Con el 20.9 por ciento de las actas escrutadas, Moreno logró un 37.85 por ciento de las preferencias, mientras que el opositor Lasso un 30.81 por ciento, según el Consejo Nacional Electoral.



Para evitar ir a una segunda vuelta, que se celebraría el 2 de abril, un candidato debe lograr la mayoría absoluta de los votos válidos, o, al menos, el 40 por ciento con una ventaja de 10 puntos sobre su rival más cercano.



Poco antes, tres encuestas a boca de urna también le daban la ventaja a Moreno y una de ellas lo declaraba ganador en primera vuelta.



Ello, a pesar de las denuncias de corrupción y de una economía tambaleante que han golpeado al saliente Mandatario Rafael Correa.



"A esta revolución no la para nada ni nadie. Hemos ganado estas elecciones en justa lid", dijo Moreno, acompañado de Correa y de un puñado de seguidores tras escuchar los datos de las encuestas.



El nuevo Presidente de Ecuador, que gobernará desde el 24 de mayo por un periodo de cuatro años, tendrá un difícil camino que recorrer para crear empleos, afrontar un abultado endeudamiento y sostener millonarios planes sociales acumulados durante una década de Gobierno socialista de Correa.



El candidato oficialista, ex vicepresidente entre 2007 y 2013, convenció a sus seguidores con la promesa de continuar el proyecto político de Correa centrado en programas sociales, participación activa del Estado en la economía y una mejor distribución de la riqueza.



Una eventual victoria de Moreno, mantendría a Ecuador como uno de los pocos países de Latinoamérica que continúa en la senda socialista, luego de que el movimiento sufriera reveses el año pasado en Brasil, Argentina y Perú.