‘Acampan’ por lugar en una secundaria

Largas filas de padres de familia se formaron a las afueras de la secundaria número 10 Ana Teresa Luebbert en la colonia La Joya, en busca de un lugar para sus hijos en el próximo ciclo escolar.

Desde la noche del miércoles, los padres decidieron formar una fila pues al no contar con hijos estudiando en este plantel o no vivir por el sector, corren el riesgo de no alcanzar un espacio.

Eugenia Flores, madre de familia de la colonia Villas de la Joya, era una de las tantas mujeres que hacían fila a las afueras de la secundaria.

“Llegamos el miércoles como a las nueve de la noche, a esa hora empezamos y aquí estamos. Nos dijeron que el viernes les dan a los de La Joya y después a nosotros si quedaban fichas”.

Dijo que aunque viven en otra colonia, la secundaria 10 es la más cercana a su domicilio por lo que espera encontrar un lugar para su hijo.

“Nos dijeron que nos formáramos pero que no era seguro, yo creo que como tengo buen lugar y es la escuela que les toca a mis hijos, pues si debo alcanzar lugar porque vienen otros de Balcones”.

Si no alcanzan espacio comentó, tendrá que buscar otro plantel para su hijo.

“Están la 12 y la 13 pero están saturadas, hay mucha demanda en todas estas escuelas. En el 2002 tuve un hijo estudiando aquí y espero que eso lo tomen en cuenta. Que nos den la mano porque estamos sufriendo todos aquí”.