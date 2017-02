Abusan de mujer durante un asalto en Apodaca

Monterrey, México.- Dos delincuentes asaltaron un negocio de renta de muebles, donde uno de los ladrones además violó a una empleada, en Apodaca.



Los asaltantes son rastreados con información e imágenes que obtuvieron los policías.



Una fuente policiaca informó que también se busca establecer si los delincuentes ya han cometido otros delitos similares.



El asalto y la violación , agregó, fueron cometidos a las 19:15 horas del viernes, en una tienda ubicada en la Colonia Pinceles.



Además de la víctima del ultraje en el negocio se encontraban otros cuatro empleados, mencionó la fuente.



Con los testimonios que recabaron los policías y las imágenes que captaron las cámaras de seguridad, se estableció que los ladrones son dos jóvenes, uno de los cuales portaba una arma de fuego.



Los asaltantes irrumpieron en el negocio y sometieron a todo el personal, metiéndolos a una oficina.



Según los testigos, uno de los ladrones traía cubierto parte del rostro con una bufanda, mientras que el otro, que se veía más joven, era el que portaba una pistola.



En la oficina obligaron a los empleados a que se tiraran al suelo para que no voltearan a verlos.



Luego, el empistolado se dirigió a una de las empleadas, a quien le dijo que se levantara y la llevó a la bodega, exigiéndole que la abriera.



La mujer le dijo que ella no tenía la llave y que estaba en la caja fuerte.



El otro asaltante se quedó vigilando al resto de las víctimas.



Se dijo que el empistolado cometió el abuso sexual en el baño del negocio.



Al activarse la alarma ese ladrón salió y se fue hacia la oficina, en donde se reunió con su cómplice para luego apoderarse de 2 mil pesos en efectivo.



Los asaltantes salieron caminando de la tienda y ya no se estableció si huyeron en algún vehículo.



Policías de Apodaca que llegaron al negocio tras el reporte, realizaron recorridos por el sector en busca de los delincuentes, pero no consiguieron ubicarlos.



La fuente policiaca señaló que no se descarta que los ladrones hayan actuado de la misma manera en otros atracos.



En el negocio los peritos recabaron indicios importantes para la investigación.



También los policías municipales obtuvieron las imágenes de los delincuentes, las cuales fueron captadas por las cámaras de seguridad del negocio de muebles.