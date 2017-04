Abuchean a Higuaín en el San Paolo; Juve empata con Napoli

Cada vez que tocó el balón, Gonzalo Higuaín escuchó las muestras de reprobación que le dirigieron los seguidores de su equipo anterior. Por lo demás, el atacante argentino tuvo una actuación discreta y la Juventus apenas rescató un empate 1-1 de su visita al Napoli.

Fue el primer encuentro de Higuaín en Nápoles desde la transacción que lo envió a la Juve por 90 millones de euros, una cifra récord en el futbol italiano.

El 'Pipita' hizo 36 goles la temporada anterior con el Napoli, para romper un récord impuesto 66 años atrás en la Serie A.

Pero los tifosi de Napoli no le perdonan que se haya marchado. Antes del partido, se repartieron miles de silbatos azules, que el público empleó principalmente para mostrar rechazo a su antiguo héroe.

"Higuaín ha hecho un buen partido. Es normal que después de tres años, llegar a Nápoles y tener todo un estadio que te silba no era fácil. No es un robot, es un chico muy sensible", declaró al finalizar el duelo en declaraciones recogidas por "Sky Sport".

Tendrán otra oportunidad de descargar su frustración el miércoles, cuando ambos equipos chocan de nuevo, en la vuelta de las Semifinales de la Copa Italia, donde la Juve tiene la ventaja 3-1.

La Vecchia Signora, líder en la Liga, amplió a seis puntos su ventaja respecto de la Roma. Napoli siguió en el tercer peldaño, 10 puntos debajo de los bianconeri.

A la Juventus le llevó menos de siete minutos el tomar la delantera. Sami Khedira hizo una jugada de pared con Miralem Pjanic y venció a Rafael, el arquero brasileño de Napoli, quien paró en sustitución del lesionado español Pepe Reina.

Otro español, José Callejón, vio invalidado un tanto a los 56', por fuera de juego. Pero la presión ejercida por el Napoli brindó recompensas cuatro minutos después, cuando Dries Mertens prodigó un magnífico pase en profundidad, enviado a las redes por Marek Hamsik.

En tanto, la Fiorentina amplió su racha a tres partidos consecutivos con victoria al derrotar 1-0 al Bologna, sin embargo, el defensa mexicano Carlos Salcedo vio la acción desde la banca.

En partido celebrado en el Estadio Artemio Franchi, el conjunto "Viola" no tuvo mayor complicación para vencer al rival con anotación de Khumalo Babacar al minuto 51.