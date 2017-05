Ciudad de México

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, advirtió que el tricolor no permitirá la criminalización de los connacionales en Estados Unidos y trabajará ampliamente con la red consular mexicana para redoblar el apoyo que se les brinda.

Al iniciar una gira de dos días por Estados Unidos, el dirigente partidista calificó como “absurda” la idea de gravar las remesas, propuesta por el presidente de ese país, Donald Trump, y destacó que la idea ha encontrado en las Cortes de ese país un importante contrapeso.

“La ley está por encima de una declaración presidencial y, por lo tanto, está sujeta a la revisión de los jueces federales, que le han puesto un freno”, recordó Ochoa Reza.

Al comenzar su gira de dos días, en la que sostendrá reuniones con comunidades de migrantes, empresarios, estudiantes y especialistas en la materia, aseguró que es indispensable proteger el desarrollo de la vida de los connacionales.

De acuerdo con información del CEN del PRI, el presidente tricolor señaló: “Hay que evitar la criminalización de la migración. No se puede poner en riesgo el futuro de los jóvenes ni de las familias; no se puede separar a los hijos de sus padres por una política migratoria que no entiende que los derechos humanos están primero.