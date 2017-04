Absuelven a 'justiciero' que abatió a un ladrón en taquería

Días después del robo frustrado en "La Costilla", el guardaespaldas se presentó a declarar voluntariamente y demostró la portación legal del arma.



Aunque el patrón del guardaespaldas no se encontraba en el establecimiento, se acreditó que el escolta actuó en legítima defensa.



El asaltante abatido portaba un arma de juguete cuando amenazó a los comensales.



Esta mañana, el titular de la Fiscalía de Benito Juárez, Hugo Eduardo Buendía, informó sobre la detención de un cómplice.



"El Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal por cuanto hace al escolta; ello por actualizarse una causal excluyente de responsabilidad, con base en el Código Penal de esta Ciudad", aclaró el funcionario.



Gracias al video del establecimiento, peritos realizaron un retrato hablado del cómplice, además de que por tatuajes que tenía en la mano izquierda, analistas de la Procuraduría capitalina localizaron a un ex convicto con características similares.



Tras profundizar en los análisis de imágenes, se comprobó que era la misma persona que aparecía en el Sistema de Archivo Criminal (SAC), por lo cual se solicitó una orden de aprehensión, cumplimentada hoy en la Delegación Gustavo A. Madero.



"En seguimiento a las indagatorias, Policía de Investigación estableció que el implicado tiene dos ingresos al reclusorio, ambos por robo agravado", señaló Buendía.