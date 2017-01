‘A Bronco no le caen bien los diputados’

Monterrey, N.L.

Los vetos que el gobernador Jaime Rodríguez hace a la Ley de No Discriminación y a la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos no se justifican y son una prueba de que éste sólo busca confrontar al Congreso local, dijo ayer Héctor García.

El diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Legislación agregó que es evidente que el gobernador “no quiere a los diputados” y por eso veta todo.

“El veto que aplica a la Ley de No Discriminación no debió haber sucedido porque están argumentando que no existe la estructura financiera para atender las nuevas funciones, pero ya hay una subsecretaría que atiende el tema en el gobierno, así que no teníamos por qué crear algo que ya está creado... pero vamos a resolverlo porque es una Ley importantísima y la vamos a regresar de nuevo”, expreso.

“... Lo de la Ley de Derechos Humanos, que fue un dictamen que emitió la Comisión de Justicia, pues es algo que pudiera haberse solucionado de manera administrativa y no con un veto y tampoco consideramos que se afecte la autonomía de nadie.

“Yo creo más bien que esto de los vetos es más bien parte del reto permanente del Ejecutivo al Legislativo, ya se hizo costumbre el vetar todo. Al gobernador no le caen bien los diputados, así de sencillo, y eso es más que evidente, pues todo lo que hace es para contradecir al Legislativo... es muy evidente que hay un pleito casado con nosotros”.