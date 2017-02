Abren bolsa laboral sólo para familiares

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección X en Tamaulipas abrió su bolsa de trabajo para familiares directos.



Por ello, se formaron largas filas en el Auditorio Municipal pues desde la noche del domingo, se congregaron los trabajadores para poder accesar a uno de estos empleos.

Sin embargo, muchos de ellos no tuvieron esta oportunidad pues provenían de algunos otros municipios.

Tal fue el caso de Alejandro Hernández oriundo de Ciudad Mante, quien pedía se le permitiera entregar su documentación a fin de conseguir un empleo para un familiar.

“No nos quieren recibir, la convocatoria la pegaron en Ciudad Mante, somos trabajadores activos y nos dicen que no podrán recibirnos”.

Por su parte, Nora Cárdenas calificó como injusto que hagan estas divisiones pues ella viajó desde Ciudad Madero

“Yo quiero que mi hija trabaje aquí, ella vive aquí. Venimos desde ayer, no es justo que nos traten así, todos pagamos cuotas sindical, yo no he podido meter a ningún un familiar”.

El Sindicato, ofreció empleo para asistentes médicos, auxiliar de trabajo social, almacén, enfermería general, farmacia, laboratorio, servicios generales, choferes, terapeutas, manejador de alimentos, mensajeros, dietistas, operadores de ambulancia, lavandería, químico clínico, radiólogos, terapista físico y trabajo social.









ACUDEN. Largas filas de trabajadores se formaron para la bolsa de trabajo del IMSS.

INFORMAN. Personal del Sindicato del IMSS informaban sobre la disposición de que sólo los trabajadores de Reynosa podrían participar.





