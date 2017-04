Abigail Breslin sufrió abuso sexual

Ciudad de México.- Abigail Breslin dio a conocer, a través de una imagen en Instagram, que sufrió abuso sexual por parte de alguien cercano a ella.

La actriz, quien cobró fama cuando apenas era una niña por su papel en Pequeña Miss Sunshine, dijo que conocía a su agresor, aunque no dio mayores detalles.

"Consentimiento II. No estás obligado a tener relaciones sexuales con alguien con quien mantienes una relación. Salir con alguien no es consentimiento. El matrimonio no es consentimiento", se lee en una nota que compartió.