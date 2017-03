Abiertas averiguaciones previas en Oficina Fiscal

Valle Hermoso, Tam.

Las averiguaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado por posible fraude millonario en la Oficina Fiscal del Estado en Valle Hermoso, continúan abiertas desde el año 2014, cuando se acusó a un empleado de la dependencia de otorgar recibos apócrifos por el pago de permisos de alcoholes y otros tramites.

El nuevo jefe de la dependencia en Valle Hermoso, el licenciado Luis Alberto Cepeda Cruz, dijo que las autoridades ministeriales siguen investigando un presunto fraude por varios cientos de miles de pesos e incluso millones de pesos que pudieron haber sido desviados por un empleado que al momento que se detectaron las irregularidades decidió renunciar.

“Las averiguaciones previas continúan, no dudemos en que las autoridades policiacas pronto determinaran algún veredicto y pues llamaran a quien tenga que rendir cuentas, yo por lo pronto como titular de la dependencia tengo que trabajar de manera transparente y aunque fue algo que sucedió hace mucho y de lo que yo poco estoy enterado, cooperare con cualquier autoridad que así lo solicite“ dijo Cepeda Cruz.

El entrevistado dijo también que al siguiente día de recibir nombramiento como jefe de la dependencia, una “aviadora“ acudió a renunciar a su supuesto trabajo, se trata de una ex líder del Partido Revolucionario Institucional en la ciudad y ex regidora de uno de los pasados ayuntamientos, a quien prefirió no nombrar, pero sí afirmó que el nuevo gobierno esta actuando con transparencia y que no permitirán aviadores o personas que cobren sin trabajar.