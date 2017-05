Abandona Pemex ducto por ordeña clandestina

Cd. de México.- La ordeña de combustible del poliducto Villahermosa-Minatitlán para transporte de gasolinas escaló a tal punto que Petróleos Mexicanos (Pemex) prefirió cerrarlo hace casi tres años.



La empresa del Estado confirmó que el problema era serio por lo que prefirieron suplir el abasto de combustible con entregas por vía terrestre, aunque el precio sea mucho mayor.



El transporte de un barril de gasolina por ducto es de un centavo por kilómetro, mientras que por pipa es 14 centavos por kilómetro, según estimaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



El poliducto Minatitlán-Villahermosa, detalló Pemex, entró en operaciones en 1980 y se ubica en los Estados de Tabasco y Veracruz.



El poliducto nace en la refinería Minatitlán, con destino en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) Villahermosa y está diseñado para transportar gasolinas y diesel.



En 2014, de los 210 derrames de combustible por tomas clandestinas que registró Pemex, 11 fueron en Huimanguillo, Tabasco.



La petrolera explicó que el cierre fue posible dado que transportaba apenas 20 mil barriles diarios, en un tramo corto, algo que no puede replicar en el Minatitlán-México, donde también ha crecido el robo de combustible.



El problema de ordeña entre ambos ductos, uno enfocado al sureste y otro hacia el centro del País, es similar, pues había cooperación entre la comunidad y los "ordeñadores", recordó Ramsés Pech, socio de la consultoría Caraiva y Asociados.



"Es lo mismo que está pasando ahorita en la zona del Triángulo Rojo, (pero) no lo pueden cerrar porque por ahí pasa 40 por ciento de los combustibles, lo que sí pudieron hacer en esta zona es cerrar ese ducto porque no es de alta importancia", sostuvo.



El poliducto que cerró Pemex, explicó, cruza por zonas con alta incidencia de inseguridad e inconformidad de las comunidades.



Según empresarios gasolineros, en la zona de Puebla, donde cruza el ducto Minatitlán-México, Pemex Logística ha suplido una parte del transporte por ducto con pipas, ante el riesgo de que la gasolina sea robada.