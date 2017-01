A balazos asesina invitado al cumpleañero

Monterrey, México.

Pero uno de sus amigos, José Gómez, apodado "Chiche", se ofendió, se paró de la mesa donde estaba, le gritó que no humillara a nadie, sacó una pistola y le dio tres balazos en el pecho.



El festejado, conocido entre sus amigos como "Fufo", cayó herido, mientras el homicida, amagando con su pistola a los demás invitados, salió del negocio y huyó del lugar.



Una fuente policiaca informó que De León Flores fue trasladado con vida al Hospital General de Montemorelos, pero minutos después murió.



El informante indicó que no se descarta que haya sido otro el motivo por el que el prófugo cometió la agresión y sólo esperó el momento para balear a su amigo.



Agregó que se investigan las actividades que tenían, tanto el presunto asesino como el ahora fallecido, quien estuvo preso del 2010 al 2011 por unas armas.



Comentó que a los dos hombres comúnmente se les veía entre un grupo de amigos, de los que no se especificó su actividad.



La fuente policiaca mencionó que el homicidio fue cometido alrededor de las 3:00 horas de ayer en el Restaurante El Rey, que está en el cruce de Capitán Alonso de León y José María Parás.



Se precisó que el negocio sólo fue abierto para la fiesta de De León Flores , quien el lunes cumplió 45 años.



Con sus amigos se festejó desde la tarde de ese día en el negocio, donde un fara fara amenizó cantando corridos y música norteña.



De acuerdo con los testimonios que recabaron los policías, De León Flores , de quien se dijo presuntamente es dueño de un vivero, se paró junto al grupo para cantar un corrido.



No se detalló qué canción cantaba, cuando sacó el fajo de billetes y de forma despectiva y burlona simuló aventárselos a sus invitados, dijeron los testigos.



Gómez, quien anteriormente era mecánico y en la actualidad se desconoce su actividad, se dirigió a De León Flores y tras un reclamó le disparó en tres ocasiones en el pecho.



Con la pistola 9 milímetros amagó a los invitados, a quienes amenazó con matarlos si se movían, para luego huir.



El festejado fue llevado al hospital que está a cuatro cuadras de ahí, pero minutos después fue reportado el fallecimiento de De León Flores .