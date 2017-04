65 y más en un 'stand by'. Aclaran que no hay bajas… ni tarjetas

Mientras circulan versiones en el sentido de que 65 y Más es objeto de depuración, por lo pronto este programa federal está virtualmente detenido, entre otras cosas por la falta de tarjetas bancarias que les entregan a los beneficiarios.

Solamente son rumores los que se escuchan de que están dando de baja a los beneficiarios del programa 65 y Más , por lo que se piden a los adultos mayores informarse antes de alarmarse.

Así lo dice Juanita Sánchez Jiménez, diputada local, quien comentó que recientemente habló con las autoridades responsables de los programas federales y le explicaron que no hay bajas de dicho beneficio.

“Me dijo que no tienen nada a que ir, que no los van a dar de baja ni nada, que ellos van porque escuchan rumores que los van a dar de baja, aparte que ahorita no hay tarjetas ni la prueba que les hacen”, dijo.

Señaló que en algunos casos líderes de colonias asustan a los beneficiarios de este tipo de programas, que si no se presentan al auditorio los darán de baja, pero no es cierto.

Recientemente la legisladora local sostuvo un encuentro con Javier Acebo Garza, Carlos Ahumada, del programa 65 y Más , así como con la delegada federal de Sedesol en Tamaulipas, Lourdes Flores, donde analizaron las anomalías que se presentan en Reynosa con dicho programa.

SIN EL PLÁSTICO

Por lo pronto la ventanilla del programa federal 65 y Más se encuentra sin abuelitos que acudan a realizar trámites, ya que las tarjetas bancarias que se les estaban entregando se agotaron.

Ésto, luego de que hace unas semanas se quejaran de falta de sillas y por el mal servicio que brindaba el personal a las personas de la tercera edad que acudían a recoger sus tarjetas o a realizaban la renovación de éstas.

Los empleados del programa señalaron que son contados los abuelitos que acuden a preguntar por su pensión o a realizar algún cambio en su registro.

Desde el 15 de marzo las más de 800 tarjetas bancarias que se tenían para otorgar a los beneficiados se agotaron, y se desconoce hasta qué fecha puedan mandar más, porque aún hay pendientes de entrega de quienes tienen en sus plásticos vigencia 03/17.

Los habitantes que tengan en sus tarjetas la vigencia 04/17 recibirán el pago de abril en estas, por lo que no deben preocuparse por ir a cambiarlas.

Los adultos mayores que no hayan realizado el cambio de plástico, van a recibir su apoyo económico a través de Giro Nacional, el cual se pagará en Correo de México.

El pago correspondiente al segundo bimestre del año se estará entregando a los beneficiarios a partir del 17 al 28 de abril, iniciando primero con la entrega de cheques a los afiliados que habitan en los ejidos y después continúan con los de la zona urbana.

El personal de la Ventanilla desconoció si se abrirá la convocatoria de afiliación, dado a que no les han notificado de Ciudad Victoria, quedando varios en espera de incorporación para recibir la pensión.

Sola. No hay adultos mayores en la ventanilla del programa federal 65 y Más , porque no hay tarjetas bancarias para que reciban sus pensiones.

Supervivencia

>Referente a la prueba de supervivencia que tenían que realizar las personas de la tercera edad cada seis meses en las Ventanillas de 65 y Más , fue suspendida por las autoridades federales, con la finalidad de evitarles el cansancio y estar esperando hasta que los atiendan, dado a que habían muchos que no podían trasladarse a esas oficinas.

>Se analiza la posibilidad de que el personal del Programa Federal ahora acudan a los domicilios de los incorporados para corroborar que sigan con vida.