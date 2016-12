15 datos que no sabías de Santa Clos

Nadie sabe exactamente cuándo ni dónde nació ese viejo bonachón, pero sí su leyenda.



La historia de Santa Clos comenzó en el siglo 3 con Nicolás de Myra, un santo obispo nacido en Patara de Licia, antigua ciudad en Asia Menor, que pasó su vida repartiendo su fortuna a los más pobres.



A través de los años se le han añadido nuevas características hasta convertirlo en lo que conocemos hoy, pero vale la pena que te sumerjas en las leyendas e historias que hay en su origen.



1 Antes del gorro usaba mitra de Obispo



El grande y colorido gorro de Santa Clos es uno de sus símbolos más característicos, pero no siempre fue parte de su atuendo. El santo Obispo Nicolás de Myra dedicaba su vida a ayudar a los pobres y vestía una capa roja, mitra y cayado dorado.



2 Viajaba en caballo antes de ir en trineo



Cuentan que cuando Santa repartía sus regalos a los niños, lo hacía en un corcel gris volador de ocho patas, igual que el enorme corcel Sleipnir que montaba el dios nórdico Odín.



Según la leyenda, en ciertas fechas los niños dejaban por las noches sus zapatos cerca de la chimenea con zanahorias y heno dentro para alimentar al corcel y en agradecimiento Odín les dejaba un obsequio.



3 Fumaba pipa



Después de hacerse popular en el mundo, muchos dibujantes y escritores trataron de darle vida. Uno fue el famoso escritor Washington Irving, quien en su satírica Knickerbocker's history of New York" dio vida a un enano holandés que fumaba pipa.



4 ¡Estaba delgado!



Hasta finales del siglo pasado, Santa solía ser representado como una figura estilizada.



5 Tiene otros nombres



Quizá en México lo conozcamos como Santa Clos, pero en el mundo se le llama diferente: Papá Noel en España; el Padre de la Navidad, en Gran Bretaña, y Sinterklaas en los Países Bajos, por ejemplo.



6 En la época victoriana dejaba el regalo en un calcetín



Dejar los regalos bajo el pino no siempre ha sido el modus operandi de Santa.



Cuenta la leyenda que San Nicolás se conmovió al pasar delante del hogar de un hombre muy pobre y decidió arrojarle un puñado de monedas por la ventana que casualmente cayeron dentro de los calcetines que el hombre tenía colgados en la chimenea.



7 Vive en distintos sitios



Todos nos hemos preguntado alguna vez si Santa es el mismo en todos los países y si habla todos los idiomas. San Nicolás es muy venerado, especialmente en Europa oriental, Europa occidental y América. Sólo en Gran Bretaña hay más de 500 iglesias que llevan su nombre.



8 Era un gnomo enojón



Antes de convertirse en el amistoso personaje con capucha y botas, Santa Clos fue un gnomo barbón, de piernas cortas y cara enojada.



9 Distribuía los obsequios la noche del 5 al 6 de diciembre



Hubo una época en que los niños recibían regalos en dos fechas diferentes.



Durante la Edad Media, cada 5 y 6 de diciembre, los niños recibían obsequios en honor a San Nicolás y cada 25, regalos por la Navidad.



Fue hasta la popularidad de la celebración del nacimiento del niño Jesús, que Santa decidió sumarse y entregar regalos el mismo día.



10 Resucitó a tres hermanos martirizados



La resurrección de tres niños hizo que a San Nicolás lo nombraran el santo patrón protector de los niños.



Cuenta la historia que San Nicolás iba de viaje cuando se detuvo a descansar en una posada y mientras dormía soñó que tres hermanos habían sido asesinados por el posadero.



Al despertarse, encaró al encargado resucitando a los niños.



11 Ayudó a casarse a tres hermanas sin dote



Una de las historias más conocidas de San Nicolás fue la de un hombre muy humilde que no podía casar a sus hijas porque no tenía suficiente dinero.



Al enterarse decidió ayudarlas tirando tres bolsas de oro a través de la ventana de la casa, que cayeron dentro de un calcetín que las jóvenes colgaban frente a la chimenea.



12 Fue llamado "obispo de los niños" y "niño obispo"



Desde los 19 años de edad, San Nicolás fue nombrado sacerdote y rápidamente fue subiendo de posición hasta llegar al obispado. El Obispo Nicolás fue conocido por su generosidad con los pobres, su amor por los niños y su preocupación por los marineros.



13 Vestía de blanco y regalaba fruta



Una de las tradiciones más antiguas en países como Holanda, Suiza, Austria y Alemania, era extender una sábana blanca en el salón de la casa para que San Nicolás arrojara dulces y frutos secos sobre la tela.



Se dice que después averiguaba si los niños se habían portado bien y esa misma noche volvía por encima de los tejados para regalarles obsequios.



14 Coca-Cola lo retrató como es ahora



En la imagen contemporánea de Santa, Coca Cola tuvo mucho que ver.



Para su campaña de 1930, la compañía anunció en una revista una foto de un Santa Clos en un centro comercial escuchando las peticiones de los niños. Nadie se imaginó que la idea sería un éxito y surgiría el Santa con el que todos se encariñan.



15 Además de Santa, también regalaban juguetes otros personajes



Aunque no son tan famosos, a lo largo de los años por Europa surgieron otros personajes amistosos que premiaban a los niños en el Solsticio de Invierno.



Según las historias y leyendas de cada región, surgieron gnomos, brujas buenas como la italiana Beffana, los generosos abuelos alemanes Berchta y Knecht Ruprecht y el Padre Invierno nórdico.