(VIDEO) Captan a rejoneador maltratando a caballo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que hace días se hiciera viral un video donde el rejoneador Emiliano Gamero maltrata a “latigazos” a sus caballo s en Durango, especialistas de la fiesta brava reprueban y no justifican en lo absoluto la actitud del rejoneador para poner en “cintura” a sus animales.

“A lo largo de los últimos tiempos hemos hecho una labor muy decidida para explicarle al público en general que la fiesta de los toros no consiste en maltratar a un animal, y por consiguiente lamento muchísimo el video y la actitud de Emiliano Gamero. Parece que se ensaña con sus caballo s, no es la actitud correcta ni la forma de adiestrar caballo s”, dijo Heriberto Murrieta, comentarista y especialista en toros.

Agregó que “nos hace flaco favor al maltratar a sus caballo s de esa manera porque pues no le viene bien eso a la imagen de la fiesta de los toros. Esto le va a afectar a su carrera, rechazo enérgicamente el maltrato animal y la forma en que este hombre agredió a sus caballo s el domingo anterior”, aseguró.

Sin ser un experto en la doma de caballo s, Heriberto reiteró que a todas luces parece vergonzoso y excesivo ese trato a los animales.

“Comprendo que puede haber algún tipo de enseñanza enérgica por parte del caballista, pero esto lo rebasa, no tiene nada que ver con el adiestramiento de un caballo , es una conducta injustificable y reprobable”, insistió.

Al mismo tiempo, el rejoneador Rodrigo Santos opinó que jamás el maltrato a los caballo s es la vía adecuada para entrenar a los animales.

“Cualquier maltrato estoy en desacuerdo, a los caballo s se les convence por la buena, con caricias y con trabajo. Yo montó todos los días los caballo s y los convenzo con disciplina pero con mucho profesionalismo, los animales entienden por la buena y con tiempo, a base de repetición, de premio y acierto, esa es la manera en que yo trabajo los caballo s”, expresó.

Santos indicó que en lo absoluto se debe golpear a los caballo s como lo hizo Emiliano Gamero. “No es la manera correcta para convencer a los caballo s para torear, no son fuetazos o latigazos. Hay tres virtudes que debe tener un equitador: paciencia, paciencia y paciencia”, dijo.

Por su parte, el también rejoneador Enrique Fraga, también reprobó de manera tajante la actitud de Gamero en Durango.

“Creo que los caballo s y cualquier animal merece un trato correcto; cualquier animal recibe siempre el cariño, el estímulo en la disciplina, con castigo, pero sin llegar a lastimarlos o dañarlos, no es justo, cualquier animal debe ser tratado como nos gustaría que nos trataran a nosotros.

“La disciplina, la educación en los caballo s, considero que debe ser de buena manera y no por técnicas o formas violentas. Afortunadamente a mí nunca me ha tocado ver como maltratan a los caballo s, pero me parece que lo pasado con Gamero no es digno para los animales”, añadió.

Fraga, después de saber el trato que le dio Gamero a los caballo s, opinó de manera general que “si maltratas a un caballo , debes tener dos razones como jinete: o tienes un caballo que no te entiende y que es un verdadero problema, o tiene un grado alto de ignorancia en cuanto a la doma de caballo s, tú no puedes maltratar a un caballo de tal manera, porque merecen un respeto”.